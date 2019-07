Mike Cestor, cel mai nou transfer al ardelenilor de la CFR Cluj: 'Vreau sa caștig trofee in Romania!'

Mike Cestor a venit la CFR Cluj liber de contract, după despărțirea de Astra Giurgiu.

Fotbalistul francez cu origini congoleze mărturisește că discuția avută cu antrenorul campioanei a fost decisivă în decizia lui de a ajunge în Gruia.

”CFR e cel mai important club din România. Am avut o discuție foarte clară cu șefii clubului, antrenorul este foarte experimentat și voi avea multe de învățat de la el. Am vorbit o singură dată cu Dan Petrescu, apoi am vorbit cu președintele clubului și cu directorul sportiv. Au fost discuții constructive și de aceea sunt aici” – Mike Cestor, fotbalist CFR Cluj.

Fundașul în vârstă de 27 de ani este sincer atunci când vine vorba despre obiectivele sale în Gruia: își dorește să fie cel mai bun din Liga 1.

” Știu că toată lumea își dorește să joace în Liga Campionilor, dar pentru mine cel mai important lucru este să câștig trofee în România” - Mike Cestor, fotbalist CFR Cluj.

”Putem ajunge departe în cupele europene”

Cestor este convins că echipa sa are șanse în Liga Campionilor, acolo unde ardelenii întâlnesc în dublă manșă pe Maccabi Tel Aviv, turul fiind programat miercurea viitoare în Gruia.

”Dacă s-au uitat la meciul cu Astana, jucătorii de la Maccabi își dau seama cât de încrezători suntem în forța noastră. Oricum, șansele sunt egale, 50-50 la ”dubla” cu Maccabi. Dacă trecem și de ei, putem ajunge departe, lucrurile vor fi echilibrate. Dacă mergem în Liga Europa, putem avea un parcurs și mai lung” - Mike Cestor, fotbalist CFR Cluj.

S-a integrat rapid

Cestor nu are probleme cu acomodarea la CFR Cluj, deși nu-și cunoștea coechipierii înainte de venirea la ardeleni.

”Îl știam doar pe Omrani înainte să ajung aici, dar am jucat împotriva tuturor. Totul este foarte bine, de la început toți au fost comunicativi, au încercat să mă facă să mă simt cât mai confortabil” - Mike Cestor, fotbalist CFR Cluj.

Fundașul campioanei este gata de joc în Liga 1 și spune că el și colegii sunt conectați sută la sută la partida cu Academica Clinceni, din această seară.

”Avem un lot numeros, când antrenorul te trimite pe teren vrei să-ți demonstrezi valoarea. Probabil vor fi câteva schimbări la meciul cu Academica, față de cel din Liga Campionilor, iar cei care vor intra sigur vor face totul. Nu se pune problema să nu fim concentrați la jocul cu cei de la Clinceni” - Mike Cestor, fotbalist CFR Cluj.