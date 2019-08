Mike Tyson, despre cat cannabis se fumeaza la ferma sa: De 40.000 de dolari pe luna

Mike Tyson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul boxer profesionist Mike Tyson spune ca la ferma lui se fumeaza cannabis de 40.000 de dolari pe luna, informeaza mirror.co.uk. "Cat fumam pe luna? De 40.000 de dolari pe luna? Da, de 40.000 pe luna", a spus Tyson, la un podcast pe care il realizeaza, Hotboxin'. "Fumam 10 tone de iarba pe luna, la ferma", a adaugat Eben Britton, fost jucator in NFL, care este co-realizator al podcast-ului. Mike Tyson, 53 de ani, si-a deschis o ferma de cannabis pe o suprafata de 17 hectare, dupa ce consumul de marijuana a fost legalizat in California. Fostul boxer a recunoscut ca a fumat cananbis in 2000, inaintea meciului cu Andrew Golota, pe care l-a castigat prin KO tehnic, in repriza a treia ...