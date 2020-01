Miley Cyrus a ajuns la o intelegere cu un compozitor jamaican, Michael May, care a dat-o in judecata pentru plagierea unui cantec din 2013, 'We Can’t Stop'

Miley Cyrus a ajuns la o înţelegere cu un compozitor jamaican, Michael May, care a dat-o în judecată pentru plagierea unui cântec din 2013, "We Can’t Stop", anunță news.ro.

Potrivit Reuters, o înţelegere a fost stabilită. May şi Cyrus au depus o declaraţie comună la Manhattan prin care pun capăt procesului în care compozitorul cerea daune de 300 de milioane de dolari.

Jamaicanul Michael May susţinea că melodia cântăreţei pop seamănă cu o piesă pe care el a compus-o în urmă cu 25 de ani şi că ea a încălcat drepturile de autor.

Michael May, al cărui nume de scenă este Flourgon, a spus că piesa "We Run Things" din 1988 a fost "preferată de iubitorii de raggae din întreaga lume" şi că jumătate din "We Can’t Stop" îi aparţine.

El a acuzat-o pe Cyrus şi RCA Records, deţinută de Sony, că şi-au însuşit pe nedrept materialul lui, inclusiv versul "We run things. Things no run we” pe care ea îl cântă "We run things. Things don’t run we".

"We Can’t Stop", înregistrată pe albumul "Bangerz" al lui Miley Cyrus, a ajuns pe locul al doilea în Billboard 100, în august 2013.