Miliardarul Bill Gates nu este interesat de super-yachtul propulsat cu hidrogen al firmei proiectante Sinot

Miliardarul Bill Gates nu a comandat un super-yacht propulsat cu hidrogen al firmei proiectante Sinot, a precizat aceasta pentru BBC, potrivit news.ro.

Presa a relatat pe larg că Gates a comandat un yacht de lux în valoare de 500 de milioane de lire sterline (644 milioane dolari), bazat pe modelul concept care a fost prezentat la Monaco în 2019.

Sinot a anunţat că ”nu este într-o relaţie de afaceri” cu Bill Gates. Compania a adăugat că yachtul concept, numit Aqua, ”nu are legătură” cu Gates şi nici cu vreunul dintre reprezentanţii acestuia.

"Aqua este un concept aflat în dezvoltare şi nu a fost vândut domnului Gates”, a declarat un purtător de cuvânt, adăugând că yacht-ul a fost prezentat la Monaco pentru a construi un viitor mai bun şi pentru a inspira clienţii şi industria de profil.

Bill Gates a fost contactat de BBC pentru comentarii.

Vasul concept finalizat va avea 112 metri, potrivit materialelor publicitare ale Sinot, dar deocamdată a fost construit doar un model de doi metri.

Vasul va fi capabil să atingă o viteză maximă de 17 noduri şi va avea o autonomie de 3.750 de mile nautice (6.945 kilometri).

Yachtul va fi alimentat cu hidrogen, o alternativă relativ ecologică, comparativ cu vasele care produc gaze cu efect de seră.

Potrivit site-ului slashgear.com, ştirea a fost publicată prima oară de The Telegraph, nefiind clar cum a obţinut informaţia.

The Telegraph a scris că surse din şantierul naval olandez Feadship au sugerat Gates intenţionează să adauge yachtului şi motoare diesel, din cauza îngrijorării că infrastructura de alimentare cu hidrogen nu este suficient dezvoltată. Potrivit publicaţiei, Gates ar fi urmat să construiască o staţie de alimentare cu hidrogen în portul de bază al yachtului.

Site-ul de specialitate megayachtnews.com a scris: ”Atunci când am contactat şantierul Feadship pentru comentarii, acesta a răspuns că nu comentează despre comenzile primite”.

Potrivit site-ului boatinternational.com, ştirea despre yachtul cumandat de Bill Gates a fost relatată weekendul trecut de publicaţii mari, precum The Sunday Telegraph, The Daily Mail and The Guardian.