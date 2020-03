Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active în Europa, a afirmat că are noul coronavirus și că lucrează din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat în presa din Cehia că a fost testat pozitiv pe 12 martie și că a stat în carantină de atunci, fără să prezinte simptome. Republica Cehă avea The post Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietar al postului Europa FM, infectat cu Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.