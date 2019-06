Milioane de copii din intreaga tara au intrat oficial in vacanta mare

Vacanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost o zi speciala astazi pentru aproape trei milioane de copii din toata tara! Elevii au intrat oficial in vacanta mare. Emotii, nostalgie, bucurie, speranta, un amalgam de sentimente a fost in curtile a mii de scoli din Romania. Cei mai silitori elevi au primit tot astazi coronitele si premiile pentru care au muncit un an intreg. Indemnul dascalilor a fost primit cu entuziasm astazi de milioane de copii din toata tara. La un liceu din Codlea, ultima zi de scoala a venit pentru un elev de nota 10 pe linie cu o mare supriza. O coronita din partea profesorilor. Baiatul a precizat ca "cu succes am reusit sa trec peste acest an si am avut mari emotii, mai ales la teze". La Sibiu, astazi, sut ...