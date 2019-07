Milioane de produse dopante si medicamente contrafacute, confiscate in 33 de tari

3,8 milioane de produse dopante şi medicamente contrafăcute au fost confiscate şi 234 de persoane au fost arestate, în cadrul unei operaţiuni Europol care s-a desfăşurat în 33 de ţări. La operaţiunea Viribus, coordonată de Europol şi poliţia italiană în colaborare cu Interpol, Centrul Comun de Cercetare UE (JRC), Oficiul European Antifraudă (OLAF) şi Agenţia The post Milioane de produse dopante şi medicamente contrafăcute, confiscate în 33 de ţări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.