Milionar din imobiliare, reținut dupa ce și-a violat soția și a incercat sa o omoare

Un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitala a fost retinut vineri, de polițiștii de la Omoruri, dupa ce in urma cu o saptamana a vrut sa isi ucida sotia in timp ce se aflau la mare. El urmează să fie prezentat în fața judecătorilor Tribunalului București, pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă. "In ceea ce […] Milionar din imobiliare, reținut după ce și-a violat soția și a încercat să o omoare