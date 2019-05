Milionarul Dan Camarzan a explicat anchetatorilor de ce si-a ucis bunica

Dan Camarzan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Afaceristul milionar din Brasov care si-a ucis bunica si-a recunoscut fapta. Dan Camarzan le-a aratat anchetatorilor, pas cu pas, cum a comis atacul. Declaratiile lui socheaza. La fel si transformarea milionarului. In zece ani, Camarzan a ajuns dintr-un afacerist de succes, un personaj extrem de controversat. Zeci de oameni spun ca sunt victimele lui. I-au oferit bani pentru case pe care nu le-a mai construit niciodata. Dupa o noapte petrecuta in arest, milionarul Dan Camarzan s-a intors la locul crimei. Acolo, in fata anchetatorilor, a refacut filmul zilei de marti. Afaceristul a explicat pas cu pas cum a ajuns sa isi ucida bunica in varsta de 93 de ani. Cauza crimei, un acces de furie Camarzan a recu ...