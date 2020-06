Milionarul Nelu Iordache, cunoscut drept "Regele Asfaltului", condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita Decizia este definitiva

Milionarul Nelu Iordache, cunoscut ca "Regele Asfaltului", a fost condamnat definitiv joi la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca le-a dat piese de mobilier ofiterilor de politie din Giurgiu care-l supravegheau in perioada in care era in arest la domiciliu in vila sa din "Adunatii-Copaceni."