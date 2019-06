Militar american, ranit in timpul unui exercitiu. A fost gasit prabusit intr-un lan de porumb din Buzau

salt parasuta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un militar american in varsta de 29 de ani a fost ranit in timpul unui exercitiu militar. Concret, acesta fost ranit in timpul unui exercitiu in judetul Buzau, in urma saltului cu parasuta. Barbatul ar fi fost gasit in stare de inconstienta intr-un lan de porumb. Se pare ca acestuia i s-a deschis parasuta in ultimul momement si a avut o problema la aterizare Accidentul a avut loc la Baza Aeriana Boboc. Militarul a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Buzau dupa ce s-a accidentat in cadrul unui exercitiu de desant aerian. Barbatul a suferit rani la umar si la cap. Desi la locul exercitiului existau medici si ambulante NATO, soldatul a fost trimis la spital pentru un examen radiologic. Pot ...