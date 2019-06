Militar condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ultraj. Acesta a fost detasat la o unitate militara din Constanta

Un militar a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul Militar Cluj la începutul lunii iunie la 11 luni cu suspendare sub supraveghere pentru ultraj. Decizia instanței nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.Acesta a fost acuzat că, în urmă cu doi ani într-un acces de furie și-a scos vecinii pe scara blocului și i-ar fi obligat să facă instrucție militară.Mai mult, maistrul militar clasa a IV-a VOICU VASILE CELESTIN ar fi agresat și echipajul de poliție sosit la fața locului pentru a aplana scandalul.După acest incident, militarul care are o misiune în Afganistan a fost internat la Clinica de Psihiatrie. După externare a fost detașat la o unitate militară din Constanța, mai exact la U.M.01146 Constanţa.Conform sentinței, în prezent acesta s-ar afla pe raza județului Timiș, având în vedere că în decizia instanței se precizează că bărbatul este obligat să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiş, la datele fixate de acesta.Solutia pe scurt: În baza art.396 alin.1 şi alin.10 C. pen. condamnă pe inculpatul maistru militar cls. a IV-a (r ) VVC, , la pedepsele de: - 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj prev. de art.257 alin.(1) şi (4) Cod penal, rap. la art. 193 alin. (1) şi - 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare liniştii şi ordinii publice prev. de art. 371 alin.(1) Cod penal, totul cu art. 38 alin. (1) Cpen. In temeiul art. 89 alin. (1) Cod penal dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 3 (trei) luni închisoare stabilită faţă de inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. (1) şi (4) Cod penal raportat la art. 206 alin.(1) Cod penal, prin Sentinţa penală nr. 6/14 ianuarie 2019 a Tribunalului Militar Cluj, rămasă definitivă prin neapelare la data de 29.01.2019. În baza art.38 alin. (1) Cod penal constată că cele trei infracţiuni menţionate mai sus sunt concurente, iar în temeiul art. 39 alin.(1) lit. b) Cod penal, art. 45 alin. (1) Cod penal contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, sporită cu 2 luni închisoare (câte 1/3 din cele două pedepse de câte 3 luni), în final rezultând pedeapsa de 11 (unsprezece) luni închisoare. In baza art. 67 alin.(1) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. In baza art. 65 alin.(1) Cod penal interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit.a) şi b) Cod penal, ce va fi executată pe lângă pedeapsa principală, doar în ipoteza anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere prev. de art. 92 Cod penal, respectiv acela de 2 ani, termen care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.În baza art.93 alin.(1) Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, date în competenţa Serviciului de Probaţiune Timiş:a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiş, la datele fixate de acesta;b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;d) să comunice schimbarea locului de muncă;e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.În baza art.93 alin.(2) lit. b) Cod penal, obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.În baza art.93 alin.(3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul AJOFM Timişoara sau Atelierul de Muncă în Folosul Comunităţii Timişoara - Fundaţia pentru promovarea Sancţiunilor Comunitare. În temeiul art.94 alin.(1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin. (1) lit.c-e Cod penal, se comunică Serviciului de Probaţiune Timiş. În baza art.91 alin. (4) Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prev. de art. 96 Cod penal. In baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil admite în parte acţiunea civilă şi obligă pe inculpatul VVC să plătească părţii civile RDV, domiciliat , suma de 1000 Euro, cu titlu de daune morale, calculata la cursul BNR de la data plăţii. In baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, în vederea adăugării profilelor genetice în S.N.D.G.J. În temeiul art. 272 alin. 1, art. 274 alin. 1 Cod procedura penală dispune ca plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 260 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu dna. av. Grigoraş Baias Aneta din cadrul Baroului Cluj, să rămână în sarcina statului şi să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei.În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 4 iunie 2019.Într-un alt dosar, militarul a fost condamnat de instanță la trei luni de închisoare cu suspendare tot pentru ultraj.Solutia pe scurt: În temeiul art.396 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) C.pr.pen. raportat la art.83 C.pen., stabileşte pedeapsa de: 3 (trei) luni închisoare, în sarcina inculpatului maistru militar clasa a IV-a VOICU VASILE CELESTIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, prev. de art.257 alin.(1) şi (4) Cod penal, raportat la art.206 alin.(1) Cod penal. În baza art.83 alin.(1) şi alin.(3) C.p. dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii de 3 (trei) luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului maistru militar clasa a IV-a VOICU VASILE CELESTIN, prin prezenta hotărâre pe durata unui termen de supraveghere stabilit conform dispoziţiilor prev. de art.84 C.p., de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.În temeiul art.85 alin.(1) C.p. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere :a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta ;b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa ;c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea ;d) să comunice schimbarea locului de muncă .e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă .În baza art.86 alin.(1) C.p. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.(1) lit.”c” - “e” se comunică Serviciului de Probaţiune Constanţa. În temeiul art.404 alin.(3) C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra conţinutului dispoziţiilor art.88 C.p. şi art.89 C.p. şi a căror nerespectare atrag revocarea sau anularea beneficiului amânării aplicării pedepsei închisorii. Constată că persoana vătămată agent principal de poliţie Bangur Sergiu-Vlad, nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză. În temeiul art.274 alin.(1) C.p.p. obligă pe inculpatul maistru militar clasa a IV-a VOICU VASILE CELESTIN, să achite suma de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei minute.