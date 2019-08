Militari ucraineni, ucisi intr-un atac al insurgentilor separatisti prorusi

Soldati ucraineni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru militari ucraineni au fost ucisi, marti, in bombardamente ale grupurilor separatiste efectuate in regiunea Donbas, situata in estul Ucrainei, anunta armata ucraineana, citata de cotidianul Le Figaro. Este vorba de cel mai grav atac asupra armatei ucrainene din octombrie 2018 pana in prezent. Conflictul separatist din regiunile Donetk si Lugansk, situate in estul Ucrainei, a izbucnit in martie 2014, intre grupuri insurgente proruse si serviciile de securitate ucrainene. Bilantul este de cel putin 13.000 de morti. MASACRU! Cel putin 50 de militari ucisi de talibani in Afganistan Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat dispus sa aiba o intrevedere cu omologul sau din Rusia, ...