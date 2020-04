Militarii Brigazii Mecanizate din Copou distribuie produse populatiei din Suceava aflata in zona de carantina

In aceste vremuri de criza economica profunda, pricinuita si de criza din sanatate a coronavirusului, constatatam tot mai des ca apare in prim plan un personaj care pana acum s-a dorit a fi in umbra, spre a trage sforile in interesul diverselor grupuri de forta care ruleaza banii grei ai statului. Numele lui Cosmin Mihalțan ne-a reiesit zilele trecute, cand a fost impus pe langa noua organigrama a CN Aeroporturi Bucuresti SA.