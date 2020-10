Militarii romani participanti la Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali au fost medaliati pentru serviciul in sprijinul pacii

Militarii români participanţi la Misiunea Multidimensională Integrată ONU de Stabilizare în Republica Mali au fost medaliaţi pentru serviciul în sprijinul păcii, a anunţat, duminică, Ministerul Apărării Naţionale (MApN), potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, şeful Statului Major al Apărării (SMAp), general-locotenent Daniel Petrescu, i-a vizitat duminică pe militarii Detaşamentului de Elicoptere "Carpathian Pumas" dislocaţi în baza Camp Castor din Mali. El a fost însoţit de comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite, general-maior Dorin Ioniţă şi locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, general de flotilă aeriană Iulian Paţilea.

Vizita de lucru a avut loc cu ocazia încheierii participării României la Misiunea Multidimensională Integrată ONU de Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA).

Programul vizitei a inclus întâlniri cu militarii şi ceremonia de medaliere a personalului, în cadrul căreia comandantul detaşamentului, comandorul Ciprian Marin, alături de oficiali ONU, au conferit fiecărui militar al contingentului românesc medalia ONU pentru serviciul în sprijinul păcii. De asemenea, au fost înmânate decoraţii naţionale militarilor care s-au remarcat prin modul de îndeplinire a misiunilor pe timpul participării la intervenţii în situaţii de urgenţă.

"Consider o datorie de onoare vizitarea fiecărui teatru de operaţii unde Armata României are forţe dislocate. Anul acesta am susţinut în misiuni internaţionale peste 1.200 de militari, într-o perioadă de pandemie, pe trei continente. Mă bucur mult că am reuşit să ajung şi aici, în faţa dumneavoastră, şi, mai ales, mă bucur foarte mult că aţi încheiat misiunea cu succes. Toate semnalele pe care le-am primit de la contingentele cu care aţi cooperat au fost pozitive", a declarat generalul-locotenent Daniel Petrescu, potrivit comunicatului.

La rândul său, comandantul Detaşamentului "Carpathian Pumas" a subliniat că procesul de optimizare a elicopterelor pentru a răspunde cerinţelor operaţionale specifice teatrului de operaţii Mali şi pregătirea personalului militar au fost factori esenţiali pentru realizarea capabilităţii necesare îndeplinirii cu succes a acestei misiuni ONU.

Agenda vizitei a inclus şi întrevederea şeful Statului Major al Apărării cu comandantul contingentului german din Mali şi comandantul bazei Camp Castor, colonel Peter Eichelsdorfer.

"Discuţiile purtate au vizat situaţia de securitate din Mali şi evoluţiile prognozate ale MINUSMA în următoarea perioadă. De asemenea, colonel Peter Eichelsdorfer a evidenţiat participarea militarilor români, nu doar la misiunile care au contribuit la evacuarea aeriană medicală din teren a unui număr total de 44 de militari ONU, ci şi la multitudinea de misiuni de transport personal, misiuni de cercetare şi patrulare aeriană, misiuni de transport materiale şi tehnică şi exerciţii de antrenament", se menţionează în comunicatul MApN.

La Misiunea ONU Multidimensională Integrată de Stabilizare în Mali, stabilită în baza Rezoluţiei nr. 2100 din 2013 a Consiliului de Securitate al ONU, participă un număr de 57 de ţări.

În baza unei hotărâri CSAT din 2015, a fost aprobată contribuţia României la noul sistem de gestionare a capabilităţilor ONU de menţinere a păcii în Mali. MApN a prevăzut, în pachetul de forţe pentru 2019-2020, punerea la dispoziţie a unui detaşament de 120 militari cu patru elicoptere de transport IAR-330L, în vederea participării la misiuni de menţinere a păcii.

"În perioada 15.10.2019-15.10.2020, personalul şi elicopterele Armatei României au contribuit la eforturile internaţionale ale ONU de stabilizare şi menţinere a păcii în misiunea din Teatrul de Operaţii Mali prin executarea unui număr de 1.300 de ore de zbor în zona subsahariană şi participarea în cadrul a 15 operaţii întrunite, totalizând peste 350 de misiuni (peste 400 de ieşiri) desfăşurate pe timp de zi sau de noapte. (...) În următoarea perioadă, militarii Detaşamentului "Carpathian Pumas" vor intra în procesul de repatriere a personalului, armamentului, echipamentelor de comunicaţii, de sprijin logistic şi a celor patru elicoptere de transport IAR 330 Puma L-RM", precizează MApN.