Militarul Alexandru Trandafir, de la Brigada 9 Mecanizata "Marasesti", campion la culturism

Prima întâlnire cu haina militară nu a fost una uşoară, dar am fost emoţionat şi mândru de mine. Am ales cariera militară imediat după terminarea liceului, dar fără noroc la primele două încercări. Nu m-am lăsat învins şi am perseverat în pregătire. A treia încercare a avut rezultatul pe care mi l-am dorit şi astfel, după ce am trecut cu bine examenele, am devenit elev la Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”, din Piteşti.



Aspirând la un mediu în care disciplina este un prim criteriu în formarea carierei, sportul pe care îl practic, din plăcere şi cu plăcere, m-a îndemnat să am un stil de viaţă organizat, atât la locul de muncă cât şi în timpul liber. Alimentaţia corectă şi antrenamentul fizic, puse foarte bine în balanţă, fără a neglija o singură zi în pregătirea mea, au contribuit la definirea mea ca sportiv.



După absolvirea şcolii militare, prin alegerea locului de repartiţie, am avut posibilitatea de a mă întoarce în oraşul natal, Constanţa. De asemenea, sunt încadrat chiar în unitatea în care obişnuiam să facem vizite la Ziua Porţilor Deschise în şcoala generală, lucru care îmi oferă mândrie şi satisfacţie.



Sunt la început de carieră, atât militară cât şi sportivă, dar conştientizez faptul că disciplina, munca, perseverenţa şi dragostea de ţără împletită cu pasiunea pentru sport vor contribui la definirea mea ca militar model şi sportiv de elită. Îmi doresc să fiu un bun exemplu pentru copiii şi tinerii care doresc să practice sport şi să poarte uniforma militară cu demnitate, povstește sergentul Alexandru Trandafir.