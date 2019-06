Militarul care i-a impuscat pe sotii Ceausescu: Asta a fost ultima lor dorinta

Executie sotii Ceausescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Colonelul (r) Ionel Boeru a fost comandantul plutonului care i-a executat pe Nicolae si Elena Ceausescu pe data de 25 decembrie 1989. Intr-un interviu pe care Ionel Boeru i l-a acordat lui Dan Giju acum cativa ani si care este publicat in cartea „Revolutia inocentilor”, acesta a rememorat episodul din 25 decembrie 1989. Ultima dorinta a cuplului dictatorial Ceausescu ''O chestie interesanta in proces, pe care am remarcat-o si eu, oarecum surprins, si apoi le-am spus-o la toti, la ziaristi ma refer... Este vorba despre momentul preliminar executiei, cand s-a pus problema ca sa-i ducem la zid pe rand, sa-i impuscam separat, incepand cu el. Atunci, ei intelegand cum se pune p ...