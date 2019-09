Militarul roman mort in Kabul, decorat post-mortem

soldat roman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri decretul de decorare post-mortem a sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Stefan. „Astfel, in semn de recunostinta si apreciere pentru devotamentul exceptional si spiritul de sacrificiu de care a dat dovada in timpul executarii unei misiuni in Teatrul de Operatii din Afganistan, facandu-si datoria cu pretul vietii, Presedintele Romaniei a conferit post-mortem Ordinul National „Steaua Romaniei” in grad de Cavaler, cu insemn de razboi, sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Stefan”, transmite Administratia prezidentiala. Un soldat roman a murit in atentatul de la Kabul Un militar roman a murit astazi intr-un atac din ...