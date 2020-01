Millenialii devin PRIMA GENERAȚIE care caștiga mai puțini bani decat parinții lor - STUDIU

Milenialli sunt pe cale să devină, în Statele Unite, prima generație care cîștigă mai puțin decât părinții lor, cu toate că studiile arată că peste trei sferturi dintre americani cred că economia merge bine, relatează CNN, potrivit MEDIAFAX.

Millenialii, generația născută între 1981 și 1996, s-au maturizat în cel mai rău moment posibil, când economia s-a prăbușit în Marea Recesiune, spune Michael Hout, profesor de sociologie la New York University. Economia SUA nu poate susține o creștere continuă a statutului profesional, așa cum a făcut-o odată. Problema constă în faptul că părinții mileniilor au beneficiat de o creștere continuă a statutului ocupațional, ceea ce face și mai dificilă depășirea realizărilor lor.

Citește și: Ar fi mutarea anului 2020! Frații ‘Dedeman’ ar putea provoca un real cutremur

Dintre americanii născuți la sfârșitul anilor '80, doar 44% aveau locuri de muncă cu statut socioeconomic mai ridicat decât părinții lor aveau 30 de ani, în timp ce 49% au poziții cu un statut mai scăzut, potrivit lui Hout, care a publicat un studiu despre milenii în Stanford Center on Poverty & Inequality Pathways Magazine.

Situația diferă considerabil față de cei născuți spre sfârșitul anilor 1930, pentru că aproximativ 70% dintre aceștia s-au descurcat mai bine decât părinții. Rata a scăzut de atunci, dar milenialii este prima generație care scade sub 50%.

Un alt studiu a descoperit că doar jumătate dintre cei născuți după 1984 au câștigat mai mult decât părinții lor la aproximativ 30 de ani, comparativ cu 92% dintre cei născuți în anii 40.

„O mare parte a visului american este că fiecare generație se va descurca mai bine decât cea care l-a precedat”, a spus David Grusky, profesor de sociologie la Stanford și unul dintre autorii celui de-al doilea studiu, care a fost publicat în revista Science în 2017.

Prețurile locuințelor au crescut mai repede decât inflația. În 1980, o casă obișnuită era vândută cu aproximativ 197.500 de dolari, preț ajustat cu inflația, conform datelor US Census Bureau. Acum, prețul este de peste 325.000 de dolari.

Citește și: Olguța Vasilescu a făcut anunțul! Planul pe care îl are PSD

Când vine vorba și de avere milenialii sunt în urmă, pentru că dețin mult mai puțin decât Generația X atunci când avea între 25 și 34 de ani, potrivit unui studiu guvernamental recent. Averea medie a gospodăriilor mileniallilor este puțin peste 20.000 dolari, în timp ce Gen X a avut aproximativ 31.250 dolari.

Recent, studiul „The Emerging Millennial Wealth Gap”, al think tank-ului non-profit New America preciza că milenialii câștigă cu 20% mai puțin decât au făcut baby boomers. Concret, câștigurile medii pentru cei de 18-34 de ani sunt mai mici decât au fost în anii 80, diferență care a fost remarcată pentru prima dată într-un raport din 2017. Iar evoluția salariilor din prezent este mai puțin previzibilă din cauza efectelor Marii Recesiuni și a creșterii numărului celor ce lucrază temporar sau ca freelancer.

Aceasta în ciuda nivelului general superior de învățământ. Aproape 40% dintre mileniali au cel puțin o diplomă de licență, comparativ cu doar un sfert din baby boomers și 30% din Gen X când aveau aceeași vârstă, conform Pew Research Center.

Nivelurile mai scăzute ale veniturilor au deja un impact pe termen lung asupra capacității milenialilor de a acumula bogăție, fie prin economii, fie prin capitaluri proprii. Decalajul dintre civelurile averilor au ajuns la „proporții istorice”, spune Reid Cramer, director la Millennials Initiative at New America. Averea medie a unui milenial în 2016 (23-38 de ani) a fost cu 41% mai mică decât cei care aveau o vârstă similară în 1989, spune raportul. Gospodăriile conduse de cineva sub 35 de ani în 2016 au avut o avre netă medie de 10.900 de dolari, ceea ce este cu 8.000 de dolari mai puțin decât în 1995.

Citește și: Florin Cîțu vine cu explicații! Cum se găsesc fonduri pentru anticipate, dar pentru majorarea pensiilor și alocațiilor nu

O parte din situație poate fi atribuită Marii Recesiuni și efectelor ulterioare ale acesteia. Cei care au intrat în forța de muncă în urma recesiunii au avut mai puține oportunități și salarii mai mici. În același timp, mulți s-au confruntat cu costuri de școlarizare superioare.

De asemenea, recuperarea nu a fost la fel pentru toată lumea. „Chiar dacă economia a adăugat constant locuri de muncă, recuperarea îndelungată a fost experimentată inegal, gospodăriile înstărite descurcându-se mai bine, în detrimentul altora”, scrie Cramer.