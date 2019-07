Mindora a avut o criza de plans din cauza Andei Adam! S-a inchis in baie dupa ce a umilit-o

minodora

Cantareata a povestit o intamplare din urma cu mai multi ani, care a marcat-o. Aflata la inceputul carierei, Minodora s-a simtit complexata de aparitiile extravagante de pe scena ale Andei Adam si a rabufnit in plans.

Minodora a povestit in cadrul unei emisiuni TV despre neajunsurile din trecut. Ea a sustinut ca la inceputul carierei Anda Adam avea la un moment dat un parfum pe care Minodora si-l dorea foarte mult, dar nu si-l permitea. Minodora s-a inchis in baie si a plans foarte mult deoarece se simtea inferioara.

Minodora a plans din cauza Andei Adam

„Concuram cu fetele bogatane. Stii cine era o fata bogatana si tanjeam dupa parfumul ei si dupa faptul ca mereu arata foarte bine si avea de toate pentru ca mama ei traieste in America? Anda Adam. M-am bagat o data in baie la un festival si am inceput sa plang pentru ca ea avea un parfum pe care eu nu-l aveam„, a declarat Minodora.

De asemenea, Minodora a mai recunoscut ca atunci cand nu se descurca pre abine financiar se intampla sa-i imprumute cosmeticele mamei ei.

„Cand eram mica nu prea aveam cu ce sa ma machiez, dar m-am facut mare, m-am suparat si mi-am luat aum de toate. Cand am inceput sa merg la festivalurile de muzica scobeam intr-un rujulet sa ma dau. Si din cauza ca lucruruile astea mi-au marcat copilaria si mi-am luat acum de toate. Am inceput sa cant pe la 14-15 ani. Cand intri pe scena treuie sa ai putin ruj pe buze si luam de la mama care nici ea nu avea prea multe. Acum Slava Domnului am prea multe si de cea mai buna calitate. (…) Avea mama un prieten bun care se ocupa cu haine de la second hand. Ma imbracam cu haine de la second hand. Mama a fost impresarul meu si merge cu mine peste tot la festivaluri. Tot ce stiu despre machiaj stiu de la mama”, a declarat ea.

