Miniștrii ALDE, cu sufletul in Guvern: semnalul vicepremierului Grațiela Gavrilescu inainte de ședința care poate scoate partidul de la guvernare

Cel mai important reprezentant ALDE din Guvern, vicepremierul Grațiela Gavrilescu, a transmis miercuri că Palatul Victoria a adoptat o serie de proiecte importante, printre care proiectul său de suflet. Mesajul vine în contextul în care în această seară are loc ședința coaliției PSD-ALDE în urma căreia ALDE ar putea decide ieșirea de la guvernare.

„Am reușit, astăzi, în ședința de guvern, să asigurăm finanțarea mai multor proiecte deosebit de importante pentru mediu:

În primul rând, este vorba despre proiectul meu de suflet, acela de a porni, cu adevărat, motoarele industriei de reciclare, la noi în țară, pentru a transforma România dintr-o societate a risipei într-una a reciclării. Astăzi am alocat 180 de milioane de lei pentru viitorul program de finanțare a proiectelor de investiții în instalații de tratare și reciclare a deșeurilor. Mai multe detalii despre acest nou program veți afla foarte curând.

Tot astăzi, am dispus alocarea a 400 milioane lei pentru Programul Termoficare, prin care se finanţează proiecte de investiţii pentru retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor. Sumele provin din tranzacționarea, de către statul român, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

O altă noutate este suplimentarea Programului Rabla Plus, pentru persoanele juridice, cu suma de 20 milioane lei. Este, de departe, cel mai bun an pentru acest program! Dacă luna trecută am suplimentat suma pentru persoane fizice cu 15 milioane lei, fiind prima dată în istoria programului când bugetul se epuizează, iată că același lucru s-a întâmplat și în cazul persoanelor juridice. Mă bucur sincer că politica noastră de stimulare a eco-mobilității dă rezultate!

Și nu în ultimul rând, am alocată încă 135 milioane lei pentru restituirea taxelor de poluare pentru autovehicule declarate ilegale de CJUE. Românii care au plătit aceste taxe nu au nicio vină că ele nu au fost făcute cum trebuie de la bun început și chiar dacă nu am participat la elaborarea niciuneia dintre variante, sunt hotărâtă ca toți cei vizați să-și primească banii înapoi, până la ultimul leu!”, a scris vicepremierul ALDE, Grațiela Gavrilescu, pe Facebook.