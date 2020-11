Miniștrii germani saluta alegerea lui Biden. Reacția lui Trump

Înalți miniștri germani l-au felicitat pe Joe Biden după ce marile televiziuni l-au declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din SUA, sâmbătă, și și-au exprimat speranța pentru un nou început și o îmbunătățire a legăturilor transatlantice care au fost serios tensionate de predecesorul său. Trump avertizează însă că „alegerile sunt departe de final”. „Felicitări, dle președinte […] The post Miniștrii germani salută alegerea lui Biden. Reacția lui Trump appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.