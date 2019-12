Miniseria „Dracula”, cu Claes Bang in rol principal, va fi lansata de Netflix pe 4 ianuarie - VIDEO

Miniseria „Dracula”, inspirată de romanul lui Bram Stocker, cu Claes Bang în rol principal, va fi lansată de Netflix pe 4 ianuarie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); „Dracula”, scrisă de scenariştii Sherlock Mark Gatiss şi Steven Moffat, este produsă de Hartswood Films şi este o coproducţie BBC One şi Netflix. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Alături de Bang, cunoscut din „The Square”, film premiat cu Palme d'Or şi nominalizat la Oscar, joacă Dolly Wells, John Heffernan, Joanna Scanlan, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark şi Nathan Stewart-Jarrett. Lyndsey Marshal, Chanel Cresswell, Matthew Beard, Lydia West, Paul Brennen, Sarah Niles, Sofia Oxenham, John McCrea, Phil Dunster şi debutantul în televiziune Millicent Wong joacă, de asemenea, în cele trei părţi ale poveştii scrise de Bram Stoker. Aşa cum a fost anunţat, Jonny Campbell („Informer”, „Westworld”), Damon Thomas („Killing Eve”, „Penny Dreadful”) şi Paul McGuigan („Film Stars Don’t Die in Liverpool”, „Sherlock”) regizează miniseria de trei episoade. „Dracula” (o producţie Hartswood Films) a fost comandată pentru BBC One de Charlotte Moore, director BBC Content şi Piers Wenger, controller BBC Drama, şi este o coproducţie Netflix. Este scris şi creat de Steven Moffat şi Mark Gatiss. Producătorii executivi sunt Mark Gatiss, Steven Moffat şi Sue Vertue pentru Hartswood Films, Ben Irving pentru BBC şi va fi gestionat de Larry Tanz şi Carolyn Newman pentru Netflix. Miniseria va avea premiera pe BBC One, în Regatul Unit, şi pe Netflix, în afara Regatului Unit şi Irlanda. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării du ...