Miniseria "Ecaterina cea Mare", cu Helen Mirren in rolul tarinei, va avea premiera din 3 octombrie pe HBO GO - FOTO/VIDEO

Regizată de Philip Martin, produsă de Charlie Pattinson, David Thompson, Nigel Williams şi Helen Mirren, miniseria are patru episoade care vor fi disponibile din 3 octombrie pe HBO GO. Helen Mirren, câştigătoare a premiului Oscar pentru rolul din "The Queen", interpretează rolul ţarinei Ecaterina cea Mare, iar Jason Clarke ("First Man", "Zero Dark Thirty", "Mudbound") este Grigory Potemkin. Drama în patru părţi prezintă domnia zbuciumată politic şi încărcată a împărătesei Rusiei, Ecaterina cea Mare, care a condus Rusia pentru aproape jumătate din secolul al XVIII-lea. Producţia HBO o prezintă pe Ecaterina spre finalul domniei sale, în timpul aventurii cu Grigory Potemkin (Clarke). Printre scandaluri, intrigi şi conflicte, ei construiesc o relaţie devotată, învingându-şi duşmanii şi devenind arhitecţi ai Rusiei moderne, printr-o serie de reforme liberale. Distribuţia miniseriei îi reuneşte pe: Joseph Quinn ("Howards End", "Les Misérables"), Gina McKee ("Notting Hill", "Bodyguard"), Rory Kinnear ("Penny Dreadful", "Skyfall"), Richard Roxburgh ("Moulin Rouge!", "Van Helsing"), Sam Palladio ("Nashville", "Episodes") şi Kevin R. McNally ("Pirates of the Caribbean", "Legend").