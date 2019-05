Ministerul Afacerilor Interne cere demisia rectorului si prorectorului Academiei de Politie

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicită cere demisia rectorului şi prorectorului Academiei de Poliţie, anchetați de DNA pentru instigare la șantaj și menționează că în acest moment conducerea interimară a instituţiei este asigurată de prorectorul Veronica Stoica. ”Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a luat act de măsurile dispuse de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere The post Ministerul Afacerilor Interne cere demisia rectorului şi prorectorului Academiei de Poliţie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.