Ministerul Agriculturii, subventii de trei ori mai mari pentru fermierii care cultiva usturoi

Plan de salvare pentru usturoiul romanesc. Ministerul Agriculturii va tripla ajutorul oferit fermierilor. Doar ca nici asa nu exista prea multi cultivatori care sa se inscrie in programul lansat in premiera anul acesta. Sunt doar 159 de fermieri, de 10 ori mai putini decat se asteptau oficialii. Cultivatorii de usturoi se plang de conditiile impuse, care nu vor reusi sa stopeze importurile. Valentin Jucu cultiva usturoi pe 5 hectare in comuna Ramnicelu, judetul Buzau. Fermierul s-a inscris in programul demarat de Ministerul Agriculturii, dar se plange ca programul statului are conditii greu de indeplinit. Valentin Jucu, producator usturoi: Eu samanta pe care o produc trebuie sa o multiplic, ia ...