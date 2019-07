Ministerul Culturii anunta clar ca pune Muzeul Holocaustului in curtea lui Antipa: Va fi creat un complex muzeal

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a publicat joi seara pe site-ul cultura.ro ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania, pentru care se are in vedere spatiul dintre Muzeul de Istorie Naturala "Grigore Antipa" si Muzeul National al Taranului Roman.