Ministerul Culturii reia procedura de evaluare a managementului Filarmonicii ,,George Enescu”

Ministerul Culturii și Identității Naționale va relua procedura de evaluare a managementului Filarmonicii ,,George Enescu”, Andrei Dimitriu, arată un text dat publicității miercuri de MCIN.

”Urmare admiterii în parte a contestației depusă de domnul Andrei-Radu Dimitriu, Ministerul Culturii și Identității Naționale va relua procedura de desfășurare a evaluării anuale a managementului Filarmonicii ,,George Enescu”, în condițiile legii”, se arată într-un text al Ministerului.

Inițial, activitatea managerului Filarmonicii "George Enescu" din București pentru anul 2018 a primit din partea unei comisii din Ministerul Culturii nota 6,48, insuficient pentru continuarea actualului mandat.

"Textul e o chestiune solomonică, comisia admite în parte contestația formulată. Până la urmă, își declină calitatea profesională de a se pronunța pe fond, iar, pentru mine, fondul era important. Activitatea reală, 2018 este un an de mare performanță pentru filarmonică, unul dintre cei mai buni din ultimele trei decenii", a mai declarat Dimitriu.

În sprijinul mandatului deținut de Andrei Dimitriu la filarmonică s-au pronunțat mai mulți oameni de cultură, peste 650 de semnături adunându-se pe o scrisoare de susținere publică. Printre semnatari se numără soprana Mariana Nicolesco, compozitorul Dan Dediu, dirijori ca Ilarion Ionescu-Galaţi, Christian Badea, Gabriel Bebeşelea, Iosif Ion Prunner, dar şi personalităţi ca Andrei Vieru, Nicolae Manolescu, Răzvan Theodorescu, Ion Pop, Norman Manea, Ana Blandiana, Andrei Pleşu, Stere Gulea, Mircea Cărtărescu, George Banu, Dan C. Mihăilescu, Andrei Şerban, Victor Rebengiuc, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman-Patapievici, Gabriela Adameşteanu, Magda Cârneci şi Sorin Alexandrescu.

Andrei Dimitriu este director al Filarmonicii "George Enescu" din 2010.

Rezultatul evaluării anuale a managementului lui Andrei Dimitriu, director al Filarmonicii "George Enescu", pentru anul 2017 a fost 7,06, după ce, în 2016, comisia de la Ministerul Culturii şi Identității Naționale (MCIN) a acordat nota 9,63.

Membru în comisia care a acordat nota de 6,48 pentru activitatea managerială din fruntea filarmonicii pe 2018, Demeter András István a declarat, miercuri: "Nu cunosc obiectul și nici argumentele contestației. Nu am cunoștință nici de soluția dată de către comisia desemnată de autoritatea competentă. Nu am nicio competență în afară de executarea cu bună credință a contractului în baza căruia am exercitat atribuțiile unui membru al comisiei de evaluare a raportului anual. Cu atât mai puțin sunt în măsură/autorizat să fac aprecieri sau comentarii pe marginea unei decizii a unei terțe comisii, desemnate conform legii de ministerul de resort".

Până la ora publicării acestui material, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale încă nu a răspuns solicitării de a formula poziţia instituţiei în legătură cu admiterea în parte a contestației legate de evaluarea managerului Filarmonicii "George Enescu", Andrei Dimitriu.