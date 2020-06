Ministerul de Externe: 57 de cazuri de infectare cu coronavirus in randul cetatenilor romani din districtul Neukolln, situat in Berlin. O persoana este in stare critica

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca in randul cetatenilor romani din districtul Neukolln, situat in Berlin (Germania), au fost confirmate 57 de cazuri de infectare cu coronavirus, o persoana fiind in stare critica. Totodata, circa de 370 de locuinte sunt in carantina, iar primele concluzii arata ca imbolnavirile au aparut in urma participarii la procesiuni religioase.