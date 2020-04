Ministerul german de Externe a restricţionat utilizarea aplicaţiei pentru videoconferinţe Zoom, precizând într-o notă internă destinată angajaţilor că vulnerabilităţile constatate în ceea ce priveşte protecţia datelor şi securitatea fac aplicaţia prea riscantă pentru a fi folosită, potrivit publicaţiei Handelsblatt, citate de Agerpres. Nota adaugă că, în condiţiile în care aplicaţia a fost utilizată pe scară The post Ministerul de Externe al Germaniei le interzice angajaților folosirea aplicației Zoom, din rațiuni de securitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.