Ministerul de Externe isi doreste, pentru diplomatul roman ucis in Afganistan, funeralii nationale

Funeralii nationale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Externe, Ramona Manescu a spus ca s-ar impune funeralii nationale pentru diplomatul roman ucis luni noaptea in atentatul terorist al talibanilor asupra ambasadei Romaniei din Kabul (Afghanistan). Manescu a zis ca funeraliile nationale s-ar impune avand in vedere actul de curaj de care a dat dovada romanul in varsta de 43 de ani. Diplomatul roman mort facea parte din structura de securitate a misiunii diplomatice si avea 43 de ani. El a murit in timp ce ii salva pe restul diplomatilor din ambasada de asaltul taliban. Romanul ucis „si-a dat viata pentru a-i salva pe ceilalti, intr-un efort de a combate acest atac terorist”, a spus ministrul de Externe. Un diplomat roman ...