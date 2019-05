Ministerul de Externe: Votul in diaspora "se desfasoara in parametri normali"

Ministerul de Externe, condus de Teodor Melescanu (ALDE), informeaza ca toate sectiile de votare organizate in afara Romaniei sunt "operationale si functioneaza normal", si in afara unor incidente izolate, care au fost rezolvate rapid, toate activitatile se desfasoara "in parametri normali". Precizarile vin in contextul in care romanii din foarte multe orase europene au fost nevoiti sa stea ore intregi la coada pentru a putea vota.