Ministerul Dezvoltarii i-a dat firmei lui Ion Ștefan „Grinda” fonduri de 1 milion de lei

Ministrul lucrărilor publice, Ion Ștefan, asociat al firmei SC Balcanic Prod SRL, a aprobat, în trei tranșe, în perioada decembrie 2019 – iulie 2020, suma totală de 1.099.864 de lei pentru societatea comercială la care este asociat, scrie Libertatea. Contactat de Libertatea, Ștefan a declarat că “nu are nicio firmă”, deși aceasta apare în declarațiile […] The post Ministerul Dezvoltării i-a dat firmei lui Ion Ștefan „Grindă” fonduri de 1 milion de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.