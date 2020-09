Ministerul Educatiei: 238 de scoli din tara sunt incadrate in scenariul rosu. Situatia din Capitala

Ministerul Educatiei si Cercetarii a centralizat datele din intraga tara referitoare la inceperea anului scolar si a transmis, vineri, ca 12.610 de unitati de invatamant vor invata in Scenariul 1, 4.892 in Scenariul 2, 238 in Scenariul 3 si sapte unitati vor combina scenariul galben cu cel verde. Acestea sunt unitati din Bucuresti, in care sunt lucrari nefinalizate sau au elevi a caror situatie medicala a impus acest scenariu.