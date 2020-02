Ministerul Educatiei a publicat calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar

Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat, marti, in consultare publica Metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021, principalele noutati incluse in proiectul de metodologie referindu-se la constituirea formatiunilor de elevi in clasa pregatitoare, precum si solutionarea situatiilor exceptionale ale copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de metodologie.