Ministerul Finanțelor lanseaza o noua emisiune de titluri de stat Fidelis

De luni, 9 noiembrie 2020 şi până pe 27 noiembrie 2020, investitorii persoane fizice pot împrumuta statul român, într-o nouă ofertă de titluri de stat Fidelis, intermediată de BT Capital Partners, Banca Transilvania, BCR şi BRD, şi care va fi listată la bursa de valori, informează Mediafax.

Investitorii vor putea subscrie titluri de stat denominate în monedă naţională cu scadenţa pe 1 an şi 3 ani, cu dobânzi de 3,5% pe an respectiv 4% pe an, dar şi în euro, cu o dobândă de 1,85% şi cu maturitatea în 2025.

Ulterior închiderii perioadei de subscriere, titlurile vor fi listate la bursa de la Bucureşti, asigurând astfel lichiditate acestor instrumente de investiţii.