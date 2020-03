Ministerul Finanțelor nu va impune penalitați pentru obligațiile fiscale neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgența

Obligaţiile fiscale scadente şi neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgenţă nu vor fi considerate obligaţii fiscale restante, iar pentru acestea nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, precizează Ministerul Finanţelor Publice, conform agrepres.ro. De asemenea, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin The post Ministerul Finanțelor nu va impune penalități pentru obligațiile fiscale neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.