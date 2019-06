Ministerul Finantelor demonteaza un FAKE NEWS: Datoria publica a Romaniei NU depaseste limita IMPUSA de UE

Daniel Valcu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul de Finante anunta ca datoria publica a Romaniei este de 55% din PIB, astfel ca nu a depasit limita impusa de UE, de 60%. Reprezentantul ministerului, Daniel Valcu, a afirmat ca Guvernul estimeaza un deficit bugetar de 2, 4% in anul 2022. Lider ALDE, raspuns dur la atacul presedintelui Klaus Iohannis: Pentru a-si atinge scopul sau politic, nu ezita sa isi critice propria tara „ Guvernul este ferm hotarat sa mentina deficitul sub 3%. Romania face eforturi de a ajusta deficitul bugetar. Deficitul structural va fi ajustat de la 3% in 2020 la 2.4% in 2022. Cresterea deficitului structural fata de 2019 la 2020 se va datora reflectarii unei masuri pozitive. Estimam un deficit structural de 2,4 ...