Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca au fost restituite taxele auto tuturor contribuabililor

Ministerul Finantelor Publice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Finantelor Publice anunta ca a restituit, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, taxa auto pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu tuturor contribuabililor romani. Institutia precizeaza ca este vorba de cei care au depus documentatii complete. Acuzatii DURE facute de Eugen Teodorovici: Tactica de a dezinforma romanii Incepand din 2017 pana in prezent, ANAF a restituit taxe auto in valoare totala de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri depuse si aprobate, potrivit unui comunicat. ANAF are in atentie si cererile ale caror documentatii sunt incomplete. Acest ...