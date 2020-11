Ministerul Finantelor vinde din nou titluri de stat catre populatie prin programul Fidelis

Ministerul Finanţelor revine la Bursa de Valori Bucureşti cu noi titluri de stat pentru populaţie, noua ofertă din programul Fidelis având loc în perioada 9–27 noiembrie 2020, când vor putea fi subscrise titluri de stat în lei cu scadenţă de 1 şi 3 ani, şi respectiv în euro, cu scadenţă de 5 ani. Precedenta emisiune […] The post Ministerul Finanţelor vinde din nou titluri de stat către populaţie prin programul Fidelis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.