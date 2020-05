Ministerul Fondurilor Europene, anunț in plina criza: Economia va fi sprijinita cu un miliard de euro

Consultările cu mediul de afaceri au dus la o serie de soluţii pentru relansarea eficientă a economiei româneşti, care va fi sprijinită cu un miliard de euro realocaţi din alte programe, se arată într-un comunicat al Ministerul Fondurilor Europene (MFE) remis sâmbătă AGERPRES.

Ministerul Fondurilor Europene a făcut o sinteză a activităţii în cele şase luni de la preluarea mandatului de către ministrul Marcel Boloş, în contextul în care obiectivele deja asumate de România au trebuit respectate în contextul pandemiei fără a afecta gradul de absorbţie, au fost renegociate şi realocate sume importante neprevăzute iniţial pentru sprijinirea sănătăţii şi economiei, totul suprapunându-se cu negocierile deloc simple purtate cu Comisia Europeană în timp ce fiecare ţară încearcă să capitalizeze în actualul context socio-economic, se arată în comunicat.Conform analizei MFE, în şase luni de zile au fost emise 37 de acte normative şi alte şase iniţiative legislative sunt în diverse stadii de aprobare, există 13 apeluri de proiecte care cumulează peste 800 de milioane de euro, s-au desfăşurat şapte reuniuni, 17 videoconferinţe şi o vizită la Bruxelles la nivel de ministru cu reprezentanţii DG REGIO, BEI-JASPERS şi REPR RO pentru negocierea perioadei de programare 2021-2027.

De asemenea, au fost alocaţi 1,16 miliarde euro pentru sprijinirea sistemului sanitar şi un miliard pentru relansarea economiei româneşti în contextul pandemiei, reglementate printr-un pachet de 20 de măsuri, iar România a obţinut 4,5 miliarde de euro dedicate sănătăţii şi un miliard de euro dedicat combaterii sărăciei, conform negocierilor cu Comisia Europeană pentru exerciţiul financiar 2021-2017.



"Este cu siguranţă unul din cele mai grele mandate ale unui ministru la cârma fondurilor europene din cele 12 de până acum în nici opt ani de zile. Un mandat plin de neprevăzut, sub semnul instabilităţii politice - am participat la patru audieri în comisiile Parlamentare, al constrângerilor cauzate de coronavirus, şi al presiunii economice postpandemice. Am început în noiembrie spunând că banii europeni trebuie investiţi, nu cheltuiţi. Am continuat spunând că banii europeni salvează vieţi, iar astăzi afirm cu tărie că banii europeni sunt pentru o economie sănătoasă", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.



Dacă măsurile actuale pentru sprijinirea sistemului medical sunt deja cunoscute, măsurile aflate în curs de implementare pentru sprijinirea cu 18 milioane de euro a celor 100.000 de persoane defavorizate sau aflate în izolare, precum şi cele 30 de milioane de euro alocate asistenţilor sociali care au grijă de bătrânii cu pensii minime vor deveni vizibile în săptămânile ce urmează, precizează MFE.



În funcţie de măsurile de relaxare socială luate de autorităţi, vor fi lansate noi apeluri dedicate studenţilor antreprenori, creării de locuri de muncă pentru românii întorşi din diaspora sau intraţi în şomaj, dar şi digitalizării economiei. În total, apelurile lansate în cele şase luni cumulează 800 de milioane de euro. Pachetul de măsuri aşteptate de toţi românii se află în fază avansată de negociere cu Comisia Europeană înainte de a fi adoptate în Guvern.



În tot acest timp, România a purtat şi negocierile privind alocările financiare pentru 2021-2027 în urma cărora primise aproximativ 31 de miliarde de euro înainte de începerea pandemiei. Pe baza lecţiilor învăţate în primele două perioade de programare, Guvernul a aprobat sprijinirea investiţiilor în domenii precum digitalizare, transport, sănătate, combaterea sărăciei şi alte patru teme strategice. Măsurile integrate vor fi prezentate în detaliu în perioada imediat următoare, marcând o premieră în modul de absorbţie a banilor europeni prin posibilitatea începerii unora dintre programele operaţionale chiar de la începutul exerciţiului financiar.



Utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate în următorii şapte ani urmăreşte ca România să aibă o politică a sănătăţii finanţată coerent din cei 4,5 miliarde alocaţi acestui domeniu şi chiar să fie pregătită să răspundă proactiv potenţialelor viitoare riscuri. De asemenea, cercetare va fi revigorată prin şase iniţiative de mândrie naţională care au în vedere valorificarea comercială a acestui domeniu.



Serviciile publice şi conectivitatea oraşelor, alături de promovarea investiţiilor ecologice sunt domeniile care oferă o imagine de ansamblu completă a strategiei construite de Ministerul Fondurilor Europene pentru exerciţiul financiar 2021-2027.



"Este un efort de echipă alături de aparatul tehnic al ministerului care a înţeles că trăim vremuri speciale şi că interesul cetăţeanului care beneficiază de banii europeni este mai important decât interesele de moment. În acelaşi timp, nefiind membru de partid, apreciez susţinerea publică pe care am primit-o din partea Guvernului şi a Preşedinţiei care au dat dovadă de flexibilitate maximă şi de încredere în politica propusă pentru gestionarea banilor europeni", a afirmat Marcel Boloş cu ocazia trecerii în revistă a activităţii la şase luni de mandat.



Acesta a adăugat: "Aşa cum spunea Robert Schuman pe 9 mai 1950, Europa nu se construieşte dintr-o dată, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând solidaritate. Aceasta este cea mai mare bucurie a mea, ca ministru, să văd solidaritatea cu care colegi din aparatul propriu şi din alte ministere, împreună cu asociaţii profesionale şi cu mediul de afaceri construim zilnic câte ceva, în ciuda contextului social nefavorabil. Aşa am ajuns la 31 de acte normative aprobate în şase luni de zile şi alte 13 iniţiative aflate în curs de aprobare, prin care concretizăm modul în care banii europeni sunt puşi în folosul românilor".