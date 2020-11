Ministerul Justiției: 546 de angajați infectați cu Covid-19 in instanțe

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a anunţat marţi că în instanţele din ţară au fost înregistrate, până în prezent, 546 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, după ce anterior Sibiul raportase că unul din cinci angajați ai judecătoriei și tribunalului au fost contaminați. Raportul Ministerului Justiției indică și trei decese, dar și cinci internări la […] The post Ministerul Justiției: 546 de angajați infectați cu Covid-19 în instanțe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.