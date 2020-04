Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, i-a informat, miercuri, pe preşedintele CSM, procurorul general şi pe preşedinţii Curţilor de Apel că a trimis peste 19.000 de materiale necesare pentru protecţia magistraţilor, grefierilor şi avocaţilor care intră în sălile de şedinţe, constând în combinezoane, măşti de protecţie, mănuşi şi botoşi, scrie agerpress.ro. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei The post Ministerul Justiției a trimis instanțelor echipamente de protecție pentru toți participanții la procesele urgente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.