Ministerul Justiției: OUG pentru amanarea dublarii alocațiilor incalca Constituția

Ministerul Justiției a avizat favorabil cu observații ordonanța de urgență privind amânarea dublării alocațiilor, arătând că sunt chestiuni de neconstituționalitate. Potrivit documentului intrat în posesia STIRIPESURSE.RO, Predoiu nu a semnat nici avizul, nici ordonanța, în locul său semnând secretarul de stat Cristian Băcanu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 5. Posibile probleme de neconstituționalitate observate de […]