Ministerul Justitiei: Avem in lucru mai multe proiecte de lege adresate Justitiei ce vor fi finalizate in septembrie si octombrie

Ministerul Justiţiei (MJ) informează, sâmbătă, că are în lucru mai multe proiecte de lege şi de politici publice adresate sistemului judiciar, iar acestea vor fi finalizate în lunile septembrie şi octombrie, după care vor fi dezbătute public, iar Guvernul care va rezulta în urma alegerilor parlamentare din acest an le va putea transmite forului legislativ pentru dezbatere şi adoptare. "Ministerul Justiţiei are în lucru mai multe proiecte de lege şi de politici publice adresate Justiţiei. Ele vor fi finalizate pe parcursul lunilor septembrie şi octombrie. Până la alegerile generale, vor fi dezbătute public. Guvernul ce va rezulta din alegeri poate sesiza Parlamentul proaspăt ales cu dezbaterea şi adoptarea lor", se precizează într-o informare publicată sâmbătă pe pagina de Facebook a MJ. Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a anunţat, vineri, că, începând de săptămâna viitoare, MJ va lansa în dezbatere publică, în etape, mai multe proiecte de lege, printre care se numără şi cel referitor la legile Justiţiei. "Începând de săptămâna următoare, ministerul va lansa în dezbatere publică, în etape, mai multe proiecte de lege şi politici publice. Voi detalia acest program într-o conferinţă de presă, săptămâna viitoare. În linii mari, e vorba de proiecte care vizează reguli speciale privind actul de justiţie în condiţiile speciale generate de pandemie, precum şi un proiect privind ceea ce numim în limbajul comun 'legile Justiţiei', dar şi de alte instrumente legislative şi politici publice adresate Justiţiei, care vor fi prezentate şi lansate în dezbatere publică etapizat, pe măsura finalizării, pe parcursul lunilor septembrie şi octombrie. Sunt instrumente la care lucrăm, nu neapărat în linişte, date fiind vremurile, dar în orice caz în tăcere şi cu migală, de luni de zile. Aceasta este adevărata agendă a ministerului, nu cea care uneori ne este atribuită", a declarat Cătălin Predoiu, într-un discurs susţinut cu ocazia Consiliului Naţional al Uniunii Barourilor din România. Ministerul Justiţiei a anunţat pe 26 august că, în cursul lunii septembrie, va lansa în dezbatere publică proiectele "reparatorii" al Legilor Justiţiei. "Ministerul Justiţiei salută declaraţia preşedintelui Iohannis privind Legile Justiţiei! Ministerul Justiţiei va lansa proiectele reparatorii ale Legilor Justiţiei în dezbatere publică în cursul lunii septembrie. Pe lângă Legile Justiţiei, vor fi puse în dezbatere publică şi alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot în luna septembrie", se precizează într-un comunicat al MJ, transmis miercuri AGERPRES. Preşedintele Klaus Iohannis a informat atunci că a solicitat Guvernului să elaboreze proiecte prin care fie "reparate" Legile Justiţiei, aduse într-o formă "nepotrivită" de majoritatea PSD, exprimându-şi speranţa că în toamnă vor fi prezentate aceste propuneri. "Legile Justiţiei au fost ciuntite de PSD, care a încercat să pună mâna pe Justiţie, să politizeze Justiţia şi să o controleze. Nu le-a ieşit, fiindcă românii au ieşit la referendum şi au spus stop. Dar legile încă nu au fost corectate şi, în acest sens, am avut solicitarea spre Guvern şi am discutat aceste chestiuni inclusiv cu ministrul Justiţiei să se apuce de nişte proiecte prin care se repară Legile Justiţiei, care au fost aduse într-o formă - parţial, total - nepotrivită de către majoritatea pesedistă. Am mari speranţe că în această toamnă deja vom avea proiectele care vin să repare Legile Justiţiei şi care să redea şi demnitate şi posibilitatea judecătorilor, procurorilor ca să facă ordine şi în aceste dosare care sunt restante", a declarat şeful statului, în cadrul unei conferinţe de presă. AGERPRES / (AS - autor: Marius Frăţilă, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)