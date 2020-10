Ministerul Justitiei, precizari legate de extradarea lui Mazare: Statul roman si-a indeplinit atributiile, cu deplina respectare a legi

Ministerul Justitiei precizeaza, marti, cu privire la procedura de extradare in Romania a fostului edil al municipiului Constanta Radu Mazare, ca statul roman ''si-a indeplinit atributiile, cu deplina respectare a legii'', adaugand ca MJ nu are nicio competenta sa intervina sau sa verifice modalitatea in care un stat solicitat executa orice fel de cerere de cooperare judiciara.