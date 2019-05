Ministerul Justitiei prelungeste termenul pentru depunerea candidaturilor pentru postul de procuror european

ministerul justitiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Justitiei a anuntat ca prelungeste, pana la 31 mai, termenul pana la care pot fi depuse candidaturile pentru functia de procuror european din partea Romaniei. "Termenul de depunere a candidaturilor pentru procedura de selectie a candidatilor desemnati in numele Romaniei pentru functia de procuror european se prelungeste pana la data de 31 mai, ora 14,30", potrivit anuntului publicat pe pagina de internet a institutiei. Sursa citata mentioneaza ca programarea candidatilor ale caror dosare vor fi selectate in vederea sustinerii interviului in fata comisiei de selectie va fi publicata ulterior. Initial, candidatii puteau sa depuna dosarele pana la data de 15 mai, ora 17,30, la s ...