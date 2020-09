Ministerul Justitiei transmite ca lucreaza la mai multe "proiecte de lege adresate sistemului judiciar"

Ministerul Justitiei informeaza sambata, 5 septembrie 2020, ca are in lucru mai multe proiecte de lege si de politici publice adresate sistemului judiciar, iar acestea vor fi finalizate in lunile septembrie si octombrie, dupa care vor fi dezbatute public, iar Guvernul care va rezulta in urma alegerilor parlamentare din acest an le va putea transmite forului legislativ pentru dezbatere si adoptare.