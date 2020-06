Ministerul lui Cițu a pierdut procesul cu angajații pe care i-a dat afara. MARTURIE spectaculoasa a celui care a acționat in judecata Ministerul Finanțelor

Guvernul României a pierdut procesul intentat de fostul șef al Comisiei Juridice din structura ministerului Finanțelor Publice, Ciprian Badea - VEZI AICI, care a acționat statul în judecată după ce ministrul Florin Cîțu, in cardasie cu functionari publici cu state vechi la minister, precum Dumitru Pirvulescu, au dispus desființarea secției și concedierea angajaților cu funcții de conducere. Comisia Juridică urma să gestioneze un proces cu părinţii ministrului. Ministrul Finantelor este acuzat ca a luat dosarul in care propriul tata se judeca fix cu ministerul. Citu este suspectat ca a pus la cale desfiintarea Directiei Juridice din MFP pentru a-si ajuta familia in procesul cu o miza de zeci de hectare de teren in Voineasa.

Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, are multe explicatii de dat in fata Agentiei Nationale de Integritate si chiar in fata Directiei Nationale Anticoruptie. Ne referim la scandalul cat casa izbucnit in MFP si care il are in centru pe insusi ministrul Florin Citu. Mai precis, Citu este acuzat ca a pus la cale desfiintarea Directiei Generale Juridice din Ministerul Finantelor dupa ce seful si angajatii structurii ar fi refuzat sa faca jocurile astfel incat familia Citu sa fie avantajata in procesul in care se judeca fix cu Ministerul Finantelor. Acuzatia apare in plangerea formulata in instanta de catre directorul general al Directiei Juridice din MFP, Ciprian Badea. Badea contesta Hotararea de Guvern prin care Florin Citu a dispus reorganizarea ministerului si desfiintarea Directiei Juridice.

Iata marturia lui Badea:

„In data de 11 iunie 2019, sub nr. 34584, Directia Generala Juridica (al carei director general sunt) a emis mandat pentru structura teritoriala (DGRFP Craiova – AJFP Valcea) sa formuleze aparari in numele statului roman in litigiul nr. 724/198/2017 – Judecatoria Brezoi. Parati in cauza respectiva sunt si parintii actualului ministru al Finantelor Publice.

In data de 05/11/2019, in baza mandatului acordat, Statul roman prin Ministerul Finantelor Publice a solicitat anularea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 11,6 hectare teren forestier pe numele parintilor actualului ministru al Finantelor Publice.

In data de 16.12.2019, prin executor judecatoresc, Citu Vasile (tatal ministrului Citu Vasile Florin) notifica Ministerul Finantelor Publice (in afara cadrului procesual stabilit in dosarul 724/198/2017) si solicita, sub amenintarea de a actiona in judecata statul:

-o serie de acte/informatii care sa justifice ‘angajarea statului roman in dosarul nr. 724/198/2017’;

-ca doua structuri ale Ministerului Finantelor Publice (ANAF Valcea si ANAF – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova) sa transmita toate documentele ‘d-nului ministru Citu Florin-Vasile’ – fiul sau.

Fara ca Directia Generala sa dea curs solicitarii petentului (apreciind ca exista un vadit conflict de interese intre petent/ministru/administratie si o incalcare grava a procedurilor administrative ca la solicitarea unui petent, departamentul juridic sa inainteze actele dosarului catre tatal petentului – ministru finantelor publice), in data de 31 ianuarie 2020, de la Cabinetul ministrului finantelor publice a fost formulata solicitarea de a fi inaintate toate actele lucrarii nr. 34854/11.06.2019 si dosarul aferent.

De la acea data, dosarul/documentatia aferenta nu a mai fost restituita Directiei Generale Juridice. Presiunea exercitata asupra directorului general al Directiei Generale Juridice (subsemnatul) este vadita si, dat fiind ca nu s-a efectuat niciun demers de retragere a mandatului acordat structurii teritoriale/de retragere a statului din dosar naste propria convingere ca acesta a fost/este mobilul care a fundamentat demersul de reorganizare.

Aceasta imprejurare trebuie coroborata cu plangerea penala (demersul care poate genera cea mai puternica temere asupra unui functionar) formulata de mama ministrului Finantelor (Elena Citu) la adresa unui reprezentant RNP Romsilva – institutie alaturi de care Ministerul Finantelor Publice a contestat actele de reconstituire a dreptului de proprietate in aceeasi cauza – 724/198/2017.

Presiunea exercitata consider ca este de natura sa pericliteze grav modul in care se vor efectua apararile Statului in cauza nr. 724/198/2017 fiind evident ca nu toti consilierii juridici/sefii acestora isi vor asuma riscul de a pierde functia publica exercitata pentru apararea intereselor statului”.

Ce a hotarat Curtea de Apel Bucuresti. Guvernul este bun de plata.

Instanța a dispus azi "suspendarea executării Hotărârii Guvernului nr.380/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408/18.05.2020, în ceea ce privește Art 1, pct. 3 - Anexă, referitor la desființarea Direcției Generale Juridice și înlocuirea acestei structuri cu două noi structuri - Direcția Juridic și Reglementare, și Direcția Contencios, până la pronunțarea instanței de fond”.

Mai mult instanța obligă Guvernul României la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 4.020 lei. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea de Apel București, în 5 zile.