Ministerul Mediului a anunțat: cați bani primesc romanii pentru programul rabla la electronice și electrice

Românii pot primi vouchere de 500 de lei pentru achiziţia unui televizor cu eficienţa energetică A+, în cadrul programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate, potrivit ghidului publicat de Ministerul Mediului, relatează News.ro.

Programul prevede înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

”Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma unui voucher, pentru înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu unele noi, mai performante din punct de vedere energetic”, se arată în ghid.

Sumele alocate unei sesiuni de finanţare, rămase neutilizate, se pot reporta pentru sesiunea următoare, dacă aceasta din urmă are loc în cadrul aceluiaşi an bugetar, potrivit Ministerului Mediului. Finanţarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic.

Românii pot primi vouchere de 200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++ şi 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++. În plus, pot fi accesate vouchere de 200 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A şi de 500 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A+.

În plus, cei interesaţi pot primi vouchere de 300 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A++ şi 400 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A+++.

Alte vouchere: 400 lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţa energetică la răcire (A+++/ A++); 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++; 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++.